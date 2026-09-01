UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Port-Vendres

JOURNEES DU PATRIMOINE FORT DE LA GALLINE Port-Vendres

dimanche 20 septembre 2026 · Port-Vendres

JOURNEES DU PATRIMOINE FORT DE LA GALLINE Port-Vendres

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Heure de début
11:00:00
Adresse
Rue de la Madeloc
Ville
66660 Port-Vendres
Département
Pyrénées-Orientales
Tarif

Port-Vendres

JOURNEES DU PATRIMOINE FORT DE LA GALLINE

Rue de la Madeloc Port-Vendres Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 11:00:00
fin : 2026-09-20 13:00:00

Date(s) :
2026-09-20

Visite guidée exceptionnelle du fort.
Entrée libre, sans réservation.
  .

Rue de la Madeloc Port-Vendres 66660 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 6 06 71 57 56 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

A special guided tour of the fort.
Free admission; no reservation required.

L’événement JOURNEES DU PATRIMOINE FORT DE LA GALLINE Port-Vendres a été mis à jour le 2026-09-01 par OTI PYRENEES MEDITERRANEE

À voir aussi à Port-Vendres (Pyrénées-Orientales)