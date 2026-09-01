Informations pratiques

Cuise-la-Motte

Journées du Patrimoine | Géosite du Cuisien

Rue des Boulands Cuise-la-Motte Oise

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-20

Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine, l’association l’AESSFG vous ouvre les portes du Géosite du Cuisien. Plongez 50 millions d’années en arrière et partez à la découverte des incroyables organismes marins qui vivaient à Cuise-la-Motte !

Assistez en direct au tamisage des sédiments fossilifères et laissez-vous guider par des passionnés qui partageront avec vous les secrets de ce site géologique exceptionnel !

Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine, l’association l’AESSFG vous ouvre les portes du Géosite du Cuisien. Plongez 50 millions d’années en arrière et partez à la découverte des incroyables organismes marins qui vivaient à Cuise-la-Motte !

Assistez en direct au tamisage des sédiments fossilifères et laissez-vous guider par des passionnés qui partageront avec vous les secrets de ce site géologique exceptionnel ! .

Rue des Boulands Cuise-la-Motte 60350 Oise Hauts-de-France +33 3 44 42 81 44 contact@destination-pierrefonds.fr

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English :

As part of European Heritage Days, the AESSFG association invites you to explore the Cuisien Geosite. Take a journey back 50 million years and discover the incredible marine organisms that once lived in Cuise-la-Motte! ?

Watch the sifting of fossil-bearing sediments live and let our passionate guides take you on a journey to uncover the secrets of this exceptional geological site! ?

L’événement Journées du Patrimoine | Géosite du Cuisien Cuise-la-Motte a été mis à jour le 2026-08-14 par Compiègne Pierrefonds Tourisme