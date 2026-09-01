Journées du Patrimoine | Géosite du Cuisien Cuise-la-Motte
dimanche 20 septembre 2026 · Cuise-la-Motte
Informations pratiques
Cuise-la-Motte
Journées du Patrimoine | Géosite du Cuisien
Rue des Boulands Cuise-la-Motte Oise
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20
fin : 2026-09-20
Date(s) :
2026-09-20
Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine, l’association l’AESSFG vous ouvre les portes du Géosite du Cuisien. Plongez 50 millions d’années en arrière et partez à la découverte des incroyables organismes marins qui vivaient à Cuise-la-Motte !
Assistez en direct au tamisage des sédiments fossilifères et laissez-vous guider par des passionnés qui partageront avec vous les secrets de ce site géologique exceptionnel !
Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine, l’association l’AESSFG vous ouvre les portes du Géosite du Cuisien. Plongez 50 millions d’années en arrière et partez à la découverte des incroyables organismes marins qui vivaient à Cuise-la-Motte !
Assistez en direct au tamisage des sédiments fossilifères et laissez-vous guider par des passionnés qui partageront avec vous les secrets de ce site géologique exceptionnel ! .
Rue des Boulands Cuise-la-Motte 60350 Oise Hauts-de-France +33 3 44 42 81 44 contact@destination-pierrefonds.fr
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English :
As part of European Heritage Days, the AESSFG association invites you to explore the Cuisien Geosite. Take a journey back 50 million years and discover the incredible marine organisms that once lived in Cuise-la-Motte! ?
Watch the sifting of fossil-bearing sediments live and let our passionate guides take you on a journey to uncover the secrets of this exceptional geological site! ?
L’événement Journées du Patrimoine | Géosite du Cuisien Cuise-la-Motte a été mis à jour le 2026-08-14 par Compiègne Pierrefonds Tourisme