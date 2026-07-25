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AGENDA · La Ferté-Bernard

Journées du Patrimoine Halles Denis Béalet La Ferté-Bernard

samedi 19 septembre 2026 · La Ferté-Bernard

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Heure de début
14:30:00
Adresse
Place de la Lice
Ville
72400 La Ferté-Bernard
Département
Sarthe
Tarif

La Ferté-Bernard

Journées du Patrimoine Halles Denis Béalet

Place de la Lice La Ferté-Bernard Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 14:30:00
fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :
2026-09-19

Visites libres et guidées, samedi et dimanche de 14h30 à 18h, départ de la visite toutes les 3/4 d’heure à partir de
14h30 (dernier départ 17h30).
Accès PMR   .

Place de la Lice La Ferté-Bernard 72400 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 71 21 21 

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English :

L’événement Journées du Patrimoine Halles Denis Béalet La Ferté-Bernard a été mis à jour le 2026-07-25 par OT La Ferté-Bernard en Perche Emeraude

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