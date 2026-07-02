Journées du Patrimoine | Heures Musicales de la Vallée de la Bresle Chemin de Saint-Laurent Eu
dimanche 20 septembre 2026 · Chemin de Saint-Laurent · Eu
Informations pratiques
Eu
Journées du Patrimoine | Heures Musicales de la Vallée de la Bresle
Chemin de Saint-Laurent Chapelle Saint-Laurent Eu Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 14:00:00
fin : 2026-09-20 16:00:00
Date(s) :
2026-09-20
Une dizaine de musiciens amateurs, stagiaire habitués des Ateliers de Musique Ancienne, se retrouveront pour animer les monuments ouverts à cette occasion.
Chanteurs, flûtistes, violonistes, violoncellistes et clavecinistes vous donnent rendez-vous pour revivre avec vous quelques-uns de leurs coups de cœur.
Avec Christine Becquet, Annie Chevrier, Luc Jeanne, Jean-Marc Bahu, Philippe Bienstock, Sylvie Perrot-Bienstock, Lucie Auger, Alice Devallet. Au Clavecin Thierry Geffrotin.
Gratuit. .
Chemin de Saint-Laurent Chapelle Saint-Laurent Eu 76260 Seine-Maritime Normandie +33 6 30 49 44 29 hmvb@me.com
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English : Journées du Patrimoine | Heures Musicales de la Vallée de la Bresle
L’événement Journées du Patrimoine | Heures Musicales de la Vallée de la Bresle Eu a été mis à jour le 2026-07-02 par Office de Tourisme Destination Le Tréport Mers
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