Informations pratiques

Illhaeusern

Journées du patrimoine

Route de Guémar Illhaeusern Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

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Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-09-20 10:00:00

fin : 2026-09-20 17:00:00

Date(s) :

2026-09-20

Profitez de ces journées du patrimoine pour rencontrer des habitants du village et découvrir différentes périodes de son histoire découverte du chantier de la maison du pêcheur, exposition sur le témoignage d’un prisonnier de guerre et les souvenirs d’un enfant du pays, parenthèse poétique et musicale.

L’Association Histoire et Patrmoines d’Illhaeusern vous donne rendez vous à la maison du pêcheur pour son exposition mettant en lumière le témoignage d’Anton, un prisonnier de guerre mais également les souvenirs d’Emile Herrmann.

Vous pourrez visiter le chantier de sauvegarde de l’emblématique Maison du Pêcheur.

A 11h et à 15h, accordez-vous une parenthèse hors du temps un voyage poétique et musical fera vibrer les lieux et vous invitera à partager un moment plein d’émotions. 0 .

Route de Guémar Illhaeusern 68970 Haut-Rhin Grand Est patrimoine.illhaeusern@gmail.com

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English :

Take advantage of these Heritage Days to meet the villagers and discover different periods in the village’s history: a tour of the fisherman’s house construction site, an exhibition featuring the testimony of a prisoner of war and the memories of a local native, and a poetic and musical interlude.

L’événement Journées du patrimoine Illhaeusern a été mis à jour le 2026-08-21 par Office de tourisme du pays de Ribeauvillé et Riquewihr