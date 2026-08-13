JOURNÉES DU PATRIMOINE Joncels
samedi 19 septembre 2026 · Joncels
Informations pratiques
Joncels
JOURNÉES DU PATRIMOINE
Place de l’Eglise Joncels Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-20
Date(s) :
2026-09-19
L’Association patrimoine, traditions et culture de Joncels vous invite aux Journées Européennes du Patrimoine
Plus d’information à venir
L’Association patrimoine, traditions et culture de Joncels vous invite aux Journées Européennes du Patrimoine
Plus d’information à venir .
Place de l’Eglise Joncels 34650 Hérault Occitanie +33 4 67 23 80 60
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English : JOURNÉES DU PATRIMOINE
The Joncels Heritage, Traditions, and Culture Association invites you to the European Heritage Days
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L’événement JOURNÉES DU PATRIMOINE Joncels a été mis à jour le 2026-08-13 par 34 OFFICE DE TOURISME DU GRAND ORB
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