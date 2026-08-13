Informations pratiques

Joncels

JOURNÉES DU PATRIMOINE

Place de l’Eglise Joncels Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-19

L’Association patrimoine, traditions et culture de Joncels vous invite aux Journées Européennes du Patrimoine

Plus d’information à venir

L’Association patrimoine, traditions et culture de Joncels vous invite aux Journées Européennes du Patrimoine

Plus d’information à venir .

Place de l’Eglise Joncels 34650 Hérault Occitanie +33 4 67 23 80 60

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English : JOURNÉES DU PATRIMOINE

The Joncels Heritage, Traditions, and Culture Association invites you to the European Heritage Days

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L’événement JOURNÉES DU PATRIMOINE Joncels a été mis à jour le 2026-08-13 par 34 OFFICE DE TOURISME DU GRAND ORB