Informations pratiques

Lavaufranche

Journées du Patrimoine La Commanderie

12 Rue des Hospitaliers Lavaufranche Creuse

Tarif : 8 – 8 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 14:00:00

fin : 2026-09-20 17:30:00

Date(s) :

2026-09-19 2026-09-20

Visite historique de la commanderie hospitalière de l’ordre de Saint-Jean de Jérusalem, classée au titre des Monuments historiques. Le parcours vous mènera à travers les jardins, à la découverte des façades et de la cour, avant de se poursuivre dans la chapelle, où vous pourrez admirer des fresques classées.

La visite permettra également de découvrir l’ancienne cuisine ainsi que les salles de vie. .

12 Rue des Hospitaliers Lavaufranche 23600 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 27 01 51 77 commanderie.lavaufranche@gmail.com

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English : Journées du Patrimoine La Commanderie

L’événement Journées du Patrimoine La Commanderie Lavaufranche a été mis à jour le 2026-08-18 par Creuse Confluence Tourisme