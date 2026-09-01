Journées du Patrimoine La Commanderie Lavaufranche
samedi 19 septembre 2026 · Lavaufranche
Informations pratiques
Lavaufranche
Journées du Patrimoine La Commanderie
12 Rue des Hospitaliers Lavaufranche Creuse
Tarif : 8 – 8 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 14:00:00
fin : 2026-09-20 17:30:00
Date(s) :
2026-09-19 2026-09-20
Visite historique de la commanderie hospitalière de l’ordre de Saint-Jean de Jérusalem, classée au titre des Monuments historiques. Le parcours vous mènera à travers les jardins, à la découverte des façades et de la cour, avant de se poursuivre dans la chapelle, où vous pourrez admirer des fresques classées.
La visite permettra également de découvrir l’ancienne cuisine ainsi que les salles de vie. .
12 Rue des Hospitaliers Lavaufranche 23600 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 27 01 51 77 commanderie.lavaufranche@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Journées du Patrimoine La Commanderie
L’événement Journées du Patrimoine La Commanderie Lavaufranche a été mis à jour le 2026-08-18 par Creuse Confluence Tourisme