Informations pratiques

La Guerche

Journées du patrimoine

La Guerche Indre-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-19

A l’occasion des journées du patrimoine, le château de La Guerche vous invite à découvrir ou redécouvrir son parc, ses caves voutées, greniers, prison, et salons meublés, dans le cadre d’une visite guidée.

Tarif réduit pour tout le monde !

A l’occasion des journées du patrimoine, le château de La Guerche vous invite à découvrir ou redécouvrir son parc, ses caves voutées, greniers, prison, et salons meublés, dans le cadre d’une visite guidée.

Tarif réduit pour tout le monde ! .

La Guerche 37350 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 10 34 53 69 chateaudelaguerche@gmail.com

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English :

During Heritage Days, the Château de La Guerche invites you to discover or rediscover its grounds, vaulted cellars, attics, prison, and furnished reception rooms, as part of a guided tour.

Reduced admission for everyone!

L’événement Journées du patrimoine La Guerche a été mis à jour le 2026-08-25 par Loches Touraine Châteaux de la Loire