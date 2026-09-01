Journées du patrimoine La Guerche
samedi 19 septembre 2026 · La Guerche
Informations pratiques
La Guerche
Journées du patrimoine
La Guerche Indre-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-20
Date(s) :
2026-09-19
A l’occasion des journées du patrimoine, le château de La Guerche vous invite à découvrir ou redécouvrir son parc, ses caves voutées, greniers, prison, et salons meublés, dans le cadre d’une visite guidée.
Tarif réduit pour tout le monde !
A l’occasion des journées du patrimoine, le château de La Guerche vous invite à découvrir ou redécouvrir son parc, ses caves voutées, greniers, prison, et salons meublés, dans le cadre d’une visite guidée.
Tarif réduit pour tout le monde ! .
La Guerche 37350 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 10 34 53 69 chateaudelaguerche@gmail.com
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English :
During Heritage Days, the Château de La Guerche invites you to discover or rediscover its grounds, vaulted cellars, attics, prison, and furnished reception rooms, as part of a guided tour.
Reduced admission for everyone!
L’événement Journées du patrimoine La Guerche a été mis à jour le 2026-08-25 par Loches Touraine Châteaux de la Loire
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