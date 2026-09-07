Journées du Patrimoine – la station de traitement des eaux usées de la Mure (38), station de traitement des eaux usées de la Mure, La Mure

samedi 19 septembre 2026 · station de traitement des eaux usées de la Mure · La Mure

Informations pratiques

Journées du Patrimoine – la station de traitement des eaux usées de la Mure (38) Samedi 19 septembre, 10h00, 11h00, 14h00, 15h00 station de traitement des eaux usées de la Mure Isère

L’inscription est obligatoire. Les visites se déroulent le samedi 19 septembre de 10h00 à 16h00. Pour des raisons de sécurité merci de porter des chaussures fermées. Les enfants de moins de 8 ans ne pourront pas participer à cet événement.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

Titre : Journées du Patrimoine – la station de traitement des eaux usées de Jonche (38)

La station de traitement des eaux usées de la Jonche vous ouvre ses portes pour une visite commentée unique et enrichissante.

Au service de cinq communes – La Mure, St Honoré, Susville, Ponsonnas et Prunières – ce site œuvre au cœur de la transition écologique du territoire. Découvrez comment les eaux usées sont collectées, traitées avec soin et restituées à la nature dans le respect de l’environnement.

Au fil de cette visite pédagogique, vous comprendrez les différentes étapes du traitement de l’eau et rencontrerez les femmes et les hommes qui œuvrent chaque jour pour préserver cette ressource précieuse. Repartez avec toutes les clés pour comprendre les enjeux liés à la gestion durable de l’eau.

La visite est adaptée aux enfants de 8 ans et plus.

station de traitement des eaux usées de la Mure 70 rue des Alpes 38350 LA MURE La Mure 38350 Isère Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « link », « value »: « https://evdr.co/d8apcw »}]

Titre : Journées du Patrimoine – la station de traitement des eaux usées de Jonche (38)

©Dauphiné