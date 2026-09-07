Journées du Patrimoine : Les Arts du verre., Maison Rurale de l’Outre-Forêt, Kutzenhausen

Informations pratiques

Journées du Patrimoine : Les Arts du verre. 19 et 20 septembre Maison Rurale de l’Outre-Forêt Bas-Rhin

Entrée gratuite

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T11:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Le Samedi 19 & dimanche 20 septembre, de 11h à 18h, profitez des Journées du Patrimoine !

À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, la Maison Rurale de l’Outre-Forêt met à l’honneur les arts du verre. Le temps d’un week-end, partez à la découverte d’un savoir-faire ancestral et d’un patrimoine emblématique de notre territoire à travers une exposition exceptionnelle répartie dans les différents espaces du musée.

Au programme

Une présentation de l’histoire du verre et des grands verriers du « Pays du Verre et du Cristal »

Une exposition d’œuvres d’art et d’objets de décoration en verre

Une découverte de l’histoire de la chope de bière et d’une remarquable collection de verres anciens : gravés, taillés, pastillés, sérigraphiés, filigranés…

Tout au long du week-end, rencontrez des artisans et artistes passionnés qui partageront leur savoir-faire et proposeront des démonstrations ainsi que la vente de leurs créations.

Artisans présents

Les Comptines du Verre – Lucie Loridan (gravure sur verre)

Fanny Passion Nature’L – Fanny Sieffert (cyanotypes) (présente uniquement le samedi)

Samedi et dimanche :

Collectionneur de verres à bière

Les créations (verre à plat et fusing) de Rémy Jung

Petite brocante de verre

Animations

Atelier de calligraphie : découvrez l’écriture à la plume en verre

Atelier de peinture sous verre pour les enfants

Démonstrations de marqueterie

Restauration

Dimanche midi : Tartes flambées et petite restauration sur place (salade de pommes de terre et palette fumée, dessert, café ou tisane)

Samedi et dimanche : Salon de thé de 14h à 18h.

Maison Rurale de l’Outre-Forêt 67250 KUTZENHAUSEN Kutzenhausen 67250 Bas-Rhin Grand Est [{« type »: « email », « value »: « contact@maison-rurale.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 03 88 80 53 00 »}, {« type »: « link », « value »: « http://www.maison-rurale.fr »}]

Le temps d’un week-end, partez à la découverte d’un savoir-faire ancestral et d’un patrimoine emblématique de notre territoire à travers une exposition répartie dans les différents espaces du musée. patrimoine arts du verre

Ministère de la culture