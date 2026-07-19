Exposition de marqueterie Kutzenhausen

Informations pratiques

Kutzenhausen

Exposition de marqueterie

1 place de l’Église Kutzenhausen Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2026-09-20 11:00:00

fin : 2026-10-18 17:00:00

Date(s) :

2026-09-20 2026-10-01

Exposition de marqueteries des Amis de la Maison Rural de l’Outre-Forêt et des créations de Claude Philipps, invité d’honneur ! Démonstrations tous les dimanches après-midi.

Le club de marqueterie est heureux de vous présenter ses œuvres et réalisations annuelles lors d’une exposition alliant créativité et savoir-faire ! Des démonstrations sont offertes tous les dimanches après-midi.

Pour cette édition 2026, l’invité d’honneur se prénomme Claude Philipps. Maître ébéniste et professeur de lycée professionnel en ébénisterie d’art à la retraite, il s’est orienté dès les années 1990 vers la réflexion et le développement de la marqueterie contemporaine, un art du bois hérité d’une tradition ancestrale bien connue en Alsace, qu’il essaye de réinventer à travers des créations originales. Son travail se distingue par une approche où le bois devient un véritable langage artistique. Il compose des œuvres uniques à partir de différentes essences de bois soigneusement sélectionnées, jouant le plus souvent possible sur les textures, les contrastes et les nuances naturelles du placage.

Son approche artistique repose sur un dialogue permanent entre tradition et modernité il s’inspire des techniques ancestrales de la marqueterie tout en développant des créations contemporaines, parfois figuratives, le plus souvent abstraites. Il cherche à créer des paysages purement imaginaires à partir de bois naturels, privilégiant la matière brute plutôt que la reproduction picturale, réalisés le plus souvent sur des formats ronds.

Claude Philipps est reconnu comme une figure contemporaine de la marqueterie artistique et ses œuvres sont régulièrement exposées et mises en valeur dans des lieux culturels régionaux, contribuant à la redécouverte de cet art du bois sous un angle différent.

Il est inscrit en 2009 au Drouot des Artistes et dépose en 2010 à l’INPI (institut de la protection industrielle) une technique de superposition de plusieurs couches de placages, associée à une température et une pression extrême, permettant ainsi d’obtenir des effets particuliers selon un ponçage par transparence. .

1 place de l’Église Kutzenhausen 67250 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 80 53 00 contact@maison-rurale.fr

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English :

Exhibition of marquetry by the Friends of the Maison Rural de l’Outre-For%EAt and works by Claude Philipps, guest of honor! Demonstrations every Sunday afternoon.

L’événement Exposition de marqueterie Kutzenhausen a été mis à jour le 2026-07-16 par Office de tourisme de l’Alsace Verte