La distillation Kutzenhausen
dimanche 30 août 2026 · Kutzenhausen
Informations pratiques
Kutzenhausen
La distillation
1 place de l’Église Kutzenhausen Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-08-30 16:00:00
fin : 2026-08-30
Date(s) :
2026-08-30
Présentation de la distillerie Hoeffler spécialisée dans la production d’eaux-de-vie, liqueurs et gin, qui perpétue un savoir-faire familial en travaillant avec la verrerie de laboratoire tels des pipettes, des ballons, des éprouvettes graduées ou encore des thermomètres et des alcoomètres.
À 16h Présentation de la distillerie Hoeffler spécialisée dans la production d’eaux-de-vie, liqueurs et gin, qui perpétue un savoir-faire familial en travaillant avec la verrerie de laboratoire tels des pipettes, des ballons, des éprouvettes graduées ou encore des thermomètres et des alcoomètres.
À 15h Visite guidée de la Maison Rurale .
1 place de l’Église Kutzenhausen 67250 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 80 53 00 contact@maison-rurale.com
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English :
Introduction to the Hoeffler Distillery, which specializes in the production of brandies, liqueurs, and gin, which carries on a family tradition of craftsmanship by using laboratory glassware such as pipettes, flasks, graduated test tubes, thermometers, and alcohol meters.
L’événement La distillation Kutzenhausen a été mis à jour le 2026-07-16 par Office de tourisme de l’Alsace Verte
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