Informations pratiques

Kutzenhausen

La distillation

1 place de l’Église Kutzenhausen Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-08-30 16:00:00

fin : 2026-08-30

Date(s) :

2026-08-30

Présentation de la distillerie Hoeffler spécialisée dans la production d’eaux-de-vie, liqueurs et gin, qui perpétue un savoir-faire familial en travaillant avec la verrerie de laboratoire tels des pipettes, des ballons, des éprouvettes graduées ou encore des thermomètres et des alcoomètres.

À 16h Présentation de la distillerie Hoeffler spécialisée dans la production d’eaux-de-vie, liqueurs et gin, qui perpétue un savoir-faire familial en travaillant avec la verrerie de laboratoire tels des pipettes, des ballons, des éprouvettes graduées ou encore des thermomètres et des alcoomètres.

À 15h Visite guidée de la Maison Rurale .

1 place de l’Église Kutzenhausen 67250 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 80 53 00 contact@maison-rurale.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Introduction to the Hoeffler Distillery, which specializes in the production of brandies, liqueurs, and gin, which carries on a family tradition of craftsmanship by using laboratory glassware such as pipettes, flasks, graduated test tubes, thermometers, and alcohol meters.

L’événement La distillation Kutzenhausen a été mis à jour le 2026-07-16 par Office de tourisme de l’Alsace Verte