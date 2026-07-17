Informations pratiques

Kutzenhausen

Vitrail et peinture sur verre

1 place de l’Église Kutzenhausen Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-09-06 14:00:00

fin : 2026-09-06 18:00:00

Date(s) :

2026-09-06

Échangez avec Mylène Billand, vitrailliste, qui vous révèlera tous les secrets de cet artisanat hors du commun puis André-Pierre Schmitt vous dévoilera lors d’une conférence tous les secrets de la peinture sous verre.

Ce dimanche, échangez avec Mylène Billand, vitrailliste, qui vous révèlera tous les secrets de cet artisanat hors du commun !

Le vitrail, un art coloré du Moyen-Âge ? Pas seulement ! Tout en appliquant les gestes traditionnels de ce savoir-faire millénaire, Mylène Billand vous propose de revisiter son esthétique et vous présente quelques petites pièces de créations personnelles.

À 15h Participez à la visite guidée de la Maison Rurale

À 16h André-Pierre Schmitt vous dévoilera lors d’une conférence tous les secrets de la peinture sous verre. .

1 place de l’Église Kutzenhausen 67250 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 80 53 00 contact@maison-rurale.com

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English :

Talk with Mylène Billand, a stained-glass artist, who will reveal all the secrets of this extraordinary craft, and then André-Pierre Schmitt will unveil all the secrets of under-glass painting during a lecture.

L’événement Vitrail et peinture sur verre Kutzenhausen a été mis à jour le 2026-07-17 par Office de tourisme de l’Alsace Verte