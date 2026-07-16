Informations pratiques

Kutzenhausen

Le verre à plat

1 place de l’Église Kutzenhausen Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-08-23 14:00:00

fin : 2026-08-23 18:00:00

Date(s) :

2026-08-23

Découvrez l’univers du fusing avec Rémy Jung, artisan verrier, qui transforme le verre en créations originales grâce à la fusion, au sablage et à un savoir-faire mêlant technique et imagination.

Découvrez l’univers du fusing avec Rémy Jung, artisan verrier, qui transforme le verre en créations originales grâce à la fusion, au sablage et à un savoir-faire mêlant technique et imagination.

De 14h à 18h

Démonstration vente avec Rémy Jung, artisan d’art verrier, qui transforme du verre par la technique dite fusing.

En s’inspirant souvent des fêtes calendaires, il découpe le verre plat et y ajoute des grains ou de la poudre de verre coloré. Ensuite le tout est mis au four qui doit culminer à 800 degrés pour obtenir la fusion c’est le fusing. Il utilise aussi le sablage, autre technique qui lui permet d’imaginer divers objets, utiles ou décoratifs. Il les fait naître à la demande des acheteurs qu’il étonne par la variété de ses réalisations artistiques.

15h Visite guidée de la Maison Rurale .

1 place de l’Église Kutzenhausen 67250 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 80 53 00 contact@maison-rurale.fr

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English :

Discover the world of fusing with Rémy Jung, a glass artisan who transforms glass into original creations through fusing, sandblasting, and a blend of technical skill and imagination.

L’événement Le verre à plat Kutzenhausen a été mis à jour le 2026-07-16 par Office de tourisme de l’Alsace Verte