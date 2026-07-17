Informations pratiques

Kutzenhausen

Les arts du verre

1 place de l’Église Kutzenhausen Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

0

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-09-19 11:00:00

fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :

2026-09-19

[JOURNÉE EUROPÉENNE DU PATRIMOINE] Découvrez les arts du verre sous toutes leurs formes à travers une exposition répartie dans différents espaces du site, d’ateliers de démonstration et par la présence d’artisans verrier !

À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, la Maison Rurale de l’Outre-Forêt vous invite à découvrir les arts du verre sous toutes leurs formes à travers une exposition répartie dans différents espaces du site !

Au programme expositions, ateliers de démonstration et de vente, soufflage de verre par plusieurs verriers (programme détaillé à venir).

Restauration

Samedi et dimanche de 14h à 18h salon de thé

Dimanche midi tarte flambée et petite restauration sur place 0 .

1 place de l’Église Kutzenhausen 67250 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 80 53 00 contact@maison-rurale.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

[EUROPEAN HERITAGE DAY] Discover the art of glass in all its forms through an exhibition spread across various areas of the site, demonstration workshops, and the presence of glass artisans!

L’événement Les arts du verre Kutzenhausen a été mis à jour le 2026-07-17 par Office de tourisme de l’Alsace Verte