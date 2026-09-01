Journées du Patrimoine Les nocturnes du Château Utzschneider Château Utzschneider Sarreguemines
vendredi 18 septembre 2026 · Château Utzschneider · Sarreguemines
Informations pratiques
Sarreguemines
Journées du Patrimoine Les nocturnes du Château Utzschneider
Château Utzschneider 99 rue du Maréchal Foch Sarreguemines Moselle
Tarif : – – EUR
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Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-09-18 21:00:00
fin : 2026-09-19 21:40:00
Date(s) :
2026-09-18
A l’occasion des Journées du Patrimoine, l’Hôtel de la Communauté d’Agglomération Sarreguemines Confluences vous ouvrent ses portes pour découvrir le château Utzschneider de deux façons
Visites guidées à 19h30 Pendant 45 minutes, plongez dans l’histoire et l’architecture de ce bâtiment emblématique.
50 personnes maximum par visite.
– Sons et Lumières à 21h et 22h Un spectacle immersif d’environ 40 minutes mêlant histoire, lumières et mise en scène.
Places assises, placement libre.
Pour participer aux visites guidées et/ou aux spectacles sons et lumières, pensez à réserver vos places sur le site de l’Office de Tourisme https://reservation.sarreguemines-tourisme.com/billetterie-en-ligne.html
A noter
– Accessible aux personnes à mobilité réduite.
– Événements maintenus en cas de pluie.
– Billet obligatoire à présenter à l’entrée.
– Parkings à proximité.
Les Journées Européennes du Patrimoine de l’Agglo s’étendent sur le tout le week-end venez profiter des portes ouvertes (expositions, concours, jeux, visites…).Tout public
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Château Utzschneider 99 rue du Maréchal Foch Sarreguemines 57200 Moselle Grand Est +33 3 87 28 30 30 contact@agglo-sarreguemines.fr
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English :
In celebration of Heritage Days, the Sarreguemines Confluences Urban Community Hotel opens its doors to let you discover the Utzschneider Castle in two ways:
Guided tours at 7:30 p.m.: For 45 minutes, immerse yourself in the history and architecture of this iconic building.
Maximum of 50 people per tour.
– Sound and Light Show at 9:00 p.m. and 10:00 p.m.: An immersive show lasting about 40 minutes that blends history, lighting, and staging.
Seated event; open seating.
To participate in guided tours and/or the sound and light shows, be sure to reserve your tickets on the Tourist Office website: https://reservation.sarreguemines-tourisme.com/billetterie-en-ligne.html
Please note:
– Accessible to people with limited mobility.
– Events will take place rain or shine.
– Tickets must be presented at the entrance.
– Parking available nearby.
The Agglo’s European Heritage Days run all weekend: come enjoy the open house events (exhibitions, contests, games, tours, and more).
L’événement Journées du Patrimoine Les nocturnes du Château Utzschneider Sarreguemines a été mis à jour le 2026-08-27 par OFFICE DE TOURISME DE SARREGUEMINES CONFLUENCES
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