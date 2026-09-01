Journées du Patrimoine Les nocturnes du Château Utzschneider Château Utzschneider Sarreguemines

Informations pratiques

Sarreguemines

Journées du Patrimoine Les nocturnes du Château Utzschneider

Château Utzschneider 99 rue du Maréchal Foch Sarreguemines Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-09-18 21:00:00

fin : 2026-09-19 21:40:00

Date(s) :

2026-09-18

A l’occasion des Journées du Patrimoine, l’Hôtel de la Communauté d’Agglomération Sarreguemines Confluences vous ouvrent ses portes pour découvrir le château Utzschneider de deux façons

Visites guidées à 19h30 Pendant 45 minutes, plongez dans l’histoire et l’architecture de ce bâtiment emblématique.

50 personnes maximum par visite.

– Sons et Lumières à 21h et 22h Un spectacle immersif d’environ 40 minutes mêlant histoire, lumières et mise en scène.

Places assises, placement libre.

Pour participer aux visites guidées et/ou aux spectacles sons et lumières, pensez à réserver vos places sur le site de l’Office de Tourisme https://reservation.sarreguemines-tourisme.com/billetterie-en-ligne.html

A noter

– Accessible aux personnes à mobilité réduite.

– Événements maintenus en cas de pluie.

– Billet obligatoire à présenter à l’entrée.

– Parkings à proximité.

Les Journées Européennes du Patrimoine de l’Agglo s’étendent sur le tout le week-end venez profiter des portes ouvertes (expositions, concours, jeux, visites…).Tout public

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Château Utzschneider 99 rue du Maréchal Foch Sarreguemines 57200 Moselle Grand Est +33 3 87 28 30 30 contact@agglo-sarreguemines.fr

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English :

In celebration of Heritage Days, the Sarreguemines Confluences Urban Community Hotel opens its doors to let you discover the Utzschneider Castle in two ways:

Guided tours at 7:30 p.m.: For 45 minutes, immerse yourself in the history and architecture of this iconic building.

Maximum of 50 people per tour.

– Sound and Light Show at 9:00 p.m. and 10:00 p.m.: An immersive show lasting about 40 minutes that blends history, lighting, and staging.

Seated event; open seating.

To participate in guided tours and/or the sound and light shows, be sure to reserve your tickets on the Tourist Office website: https://reservation.sarreguemines-tourisme.com/billetterie-en-ligne.html

Please note:

– Accessible to people with limited mobility.

– Events will take place rain or shine.

– Tickets must be presented at the entrance.

– Parking available nearby.

The Agglo’s European Heritage Days run all weekend: come enjoy the open house events (exhibitions, contests, games, tours, and more).

L’événement Journées du Patrimoine Les nocturnes du Château Utzschneider Sarreguemines a été mis à jour le 2026-08-27 par OFFICE DE TOURISME DE SARREGUEMINES CONFLUENCES