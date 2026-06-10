Journées du Patrimoine Lesperon, mon village de la Haute Lande Lesperon samedi 19 septembre 2026.

Lesperon

Journées du Patrimoine Lesperon, mon village de la Haute Lande

Mairie 54 place St Pierre Lesperon Landes

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 14:00:00

fin : 2026-09-19 16:30:00

Date(s) :

2026-09-19

Native de Lesperon, village riche d’histoire marqué par le gemmage et le passage des pèlerins de Saint-Jacques-de-Compostelle, Marie-Jo vous invite à une promenade au cœur de son enfance.

Au départ du kiosque qui n’a pas toujours occupé sa place actuelle vous parcourrez les rues du village où commerces, prison et exploitation de la résine faisaient autrefois partie du quotidien.

Au fil de la visite, elle évoquera également les pèlerins de Saint-Jacques, dont le souvenir est immortalisé par une grande fresque murale. Cours d’eau, bambouseraie, lavoir et patrimoine architectural viendront également ponctuer cette découverte pleine de charme.

Vous serez séduits par la présentation simple, authentique et chaleureuse de ce beau village niché entre océan et forêt de pins.

Tout public Gratuit

Les animaux de compagnie ne sont pas autorisés. .

Mairie 54 place St Pierre Lesperon 40260 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 80 20 06 29

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English : Journées du Patrimoine Lesperon, mon village de la Haute Lande

L’événement Journées du Patrimoine Lesperon, mon village de la Haute Lande Lesperon a été mis à jour le 2026-06-10 par OT Morcenx