Journées du Patrimoine Manoir de la Ponjardière Avezé
samedi 19 septembre 2026 · Avezé
Informations pratiques
Avezé
Journées du Patrimoine Manoir de la Ponjardière
La Ponjardière Avezé Sarthe
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 14:00:00
fin : 2026-09-20 18:00:00
Date(s) :
2026-09-19
Visites commentées par le propriétaires organisées entre 14h et 18h. Départ toutes les 30 minutes.
Visite gratuite
Un goûter médiéval sera proposé à l’issue de la visite. Participation libre et non-obligatoire. .
La Ponjardière Avezé 72400 Sarthe Pays de la Loire +33 6 63 81 74 43 laponjardiere@gmail.com
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English :
L’événement Journées du Patrimoine Manoir de la Ponjardière Avezé a été mis à jour le 2026-07-20 par Pays Perche Sarthois
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