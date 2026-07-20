Informations pratiques

Avezé

Journées du Patrimoine Manoir de la Ponjardière

La Ponjardière Avezé Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 14:00:00

fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Visites commentées par le propriétaires organisées entre 14h et 18h. Départ toutes les 30 minutes.

Visite gratuite

Un goûter médiéval sera proposé à l’issue de la visite. Participation libre et non-obligatoire. .

La Ponjardière Avezé 72400 Sarthe Pays de la Loire +33 6 63 81 74 43 laponjardiere@gmail.com

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English :

L’événement Journées du Patrimoine Manoir de la Ponjardière Avezé a été mis à jour le 2026-07-20 par Pays Perche Sarthois