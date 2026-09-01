Informations pratiques

Kaysersberg Vignoble

Journées du patrimoine Marché humanitaire du monde

126 rue du Général de Gaulle Kaysersberg Vignoble Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

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Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-09-19 10:00:00

fin : 2026-09-20 18:30:00

Date(s) :

2026-09-19

Vente d’artisanat du monde, de boissons traditionnelles et découverte de l’œuvre humanitaire pour la paix et l’égalité à l’international.

Dans la lignée de l’engagement humanitaire du docteur Schweitzer, le Centre Schweitzer et la ville de Kaysersberg Vignoble a le plaisir d’inviter des associations humanitaires locales à venir vous faire découvrir leurs actions et la culture d’ailleurs lors d’un marché du monde.

Au programme vente d’artisanat du monde, de boissons traditionnelles, et découverte de l’œuvre humanitaire de ces alsaciennes et alsaciens qui œuvrent pour la paix et l’égalité à l’international.

Et pour la première fois, le Centre Schweitzer aura également l’honneur d’accueillir comme invité d’honneur de l’évènement la Fondation Internationale de l’Hôpital Albert Schweitzer de Lambaréné, représentée par son vice-président Damien Mougin. 0 .

126 rue du Général de Gaulle Kaysersberg Vignoble 68240 Haut-Rhin Grand Est +33 3 67 35 19 49 contact@centreschweitzer.org

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English :

Sale of international handicrafts and traditional beverages, and an opportunity to learn about humanitarian efforts for peace and equality on the international stage.

L’événement Journées du patrimoine Marché humanitaire du monde Kaysersberg Vignoble a été mis à jour le 2026-08-27 par Office de tourisme de la vallée de Kaysersberg