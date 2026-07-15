Informations pratiques

Kaysersberg Vignoble

Exposition d’artisans

103 Rue du Général de Gaulle Kaysersberg Vignoble Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

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Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-09-08 09:30:00

fin : 2026-09-14 19:00:00

Date(s) :

2026-09-08

Marqueterie, Vannerie, Sculpture sur pierre, Créations textiles et Vêtements. Venez admirer les talentueux artisans qui réalisent devant vos yeux.

Venez découvrir des vêtements, de la marqueterie, de la céramique, des réalisations textiles, de la sculpture sur pierre, de la vannerie… lors de cette exposition d’artisans passionnés.

Christian Laignel, marqueteur depuis 26 ans, présente ses tableaux, boîtes et petits meubles, réalisés au scalpel dans des bois naturels ou teintés.

Sylvie Druon propose ses créations textiles décoration pour la maison, broderie, linge ancien…

Marie Claire Slongo est spécialisée dans la création de petites robes noires mais aussi de pièces réalisées avec du tissu de créateur aux couleurs chatoyantes.

Découvrez les sculptures sur pierre modernes et élégantes de Patrick Maraval.

Caroline Prache travaille l’osier pour vous proposerdes objets d’art, de décoration et d’utilité quotidienne (paniers, luminaires, décorations de jardin, nichoirs…)

Les artisans travaillent sur place pour le plaisir du public et échangent volontiers avec les curieux. 0 .

103 Rue du Général de Gaulle Kaysersberg Vignoble 68240 Haut-Rhin Grand Est +33 6 83 06 08 47 claignel@sfr.fr

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English :

Marquetry, basket weaving, stone carving, textile creations, and clothing. Come admire the talented artisans as they create right before your eyes.

L’événement Exposition d’artisans Kaysersberg Vignoble a été mis à jour le 2026-07-08 par Office de tourisme de la vallée de Kaysersberg