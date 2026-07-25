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AGENDA · La Ferté-Bernard

Journées du Patrimoine Médiathèque Jean d’Ormesson La Ferté-Bernard

samedi 19 septembre 2026 · La Ferté-Bernard

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Adresse
5 Rue Alfred Marchand
Ville
72400 La Ferté-Bernard
Département
Sarthe
Tarif

La Ferté-Bernard

Journées du Patrimoine Médiathèque Jean d’Ormesson

5 Rue Alfred Marchand La Ferté-Bernard Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-20

Date(s) :
2026-09-19

Visites commentées d’ouvrages emblématiques, samedi à 11h et 16h. Accès PMR. Sur réservation auprès de la
médiathèque, 02 43 93 24 44. Nombre de places limité   .

5 Rue Alfred Marchand La Ferté-Bernard 72400 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 93 24 44 

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English :

L’événement Journées du Patrimoine Médiathèque Jean d’Ormesson La Ferté-Bernard a été mis à jour le 2026-07-25 par OT La Ferté-Bernard en Perche Emeraude

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