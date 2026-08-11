Informations pratiques

Moigny-sur-École

Journées du Patrimoine Moigny-sur-Ecole

Moigny-sur-École Essonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-19

Deux journées de découverte du patrimoine de Moigny-sur-École avec visite de la carrière, portes ouvertes de l’église et expositions à l’église et à la médiathèque.

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Moigny-sur-École 91490 Essonne Île-de-France +33 1 64 98 40 14 mairie-moigny-sur-ecole@wanadoo.fr

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English :

Two days exploring the heritage of Moigny-sur-École, featuring a tour of the quarry, an open house at the church, and exhibitions at the church and the media center.

L’événement Journées du Patrimoine Moigny-sur-Ecole Moigny-sur-École a été mis à jour le 2026-08-11 par Office de Tourisme de Milly-la-Forêt