Journées du Patrimoine Moigny-sur-Ecole Moigny-sur-École
samedi 19 septembre 2026 · Moigny-sur-École
Informations pratiques
Moigny-sur-École
Journées du Patrimoine Moigny-sur-Ecole
Moigny-sur-École Essonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-20
Date(s) :
2026-09-19
Deux journées de découverte du patrimoine de Moigny-sur-École avec visite de la carrière, portes ouvertes de l’église et expositions à l’église et à la médiathèque.
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Moigny-sur-École 91490 Essonne Île-de-France +33 1 64 98 40 14 mairie-moigny-sur-ecole@wanadoo.fr
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English :
Two days exploring the heritage of Moigny-sur-École, featuring a tour of the quarry, an open house at the church, and exhibitions at the church and the media center.
L’événement Journées du Patrimoine Moigny-sur-Ecole Moigny-sur-École a été mis à jour le 2026-08-11 par Office de Tourisme de Milly-la-Forêt