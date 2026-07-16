Visite animée de la carrière les grès de Fontainebleau, Carrière Les Grès de Fontainebleau, Moigny-sur-École

Informations pratiques

Visite animée de la carrière les grès de Fontainebleau 19 et 20 septembre Carrière Les Grès de Fontainebleau Essonne

gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Propriétaire exploitant d’une carrière de grès en bordure du massif de Fontainebleau, j’extrais de la roche cette pierre dure de la même manière qu’au XVIIe siècle, c’est à dire d’une façon artisanale, qui consiste à fendre la pierre à l’aide d’outils anciens qui lui donne cette aspect éclaté et noble du grès de Fontaineblau qui orne le paysage de l’ile de France.

Carrière Les Grès de Fontainebleau Route de Boutigny 91490 Moigny-sur-École Moigny-sur-École 91490 Essonne Île-de-France 01 60 66 49 89 http://gresdefontainebleau.free.fr http://www.lesgresdefontainebleau.com Propriétaire exploitant d’une carrière de grès en bordure du massif de Fontainebleau, j’extrais de la roche cette pierre dure de la même manière qu’au XVIIIe siècle, c’est-à-dire, d’une façon artisanale, qui consiste à fendre la pierre à l’aide d’outils anciens qui lui donnent cet aspect éclaté, et noble du grès de Fontainebleau, qui orne le paysage de l’Ile-de-France. Au centre du village, prendre la rue de Verdun, continuer tout droit, sortir du village, 1,2km après la sortie, la carrière est signalée. Elle est située à droite de la route.

Atelier

DE OLIVEIRA Francisco