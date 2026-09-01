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JOURNÉES DU PATRIMOINE Muret

samedi 19 septembre 2026 · Muret

JOURNÉES DU PATRIMOINE Muret

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Heure de début
14:00:00
Adresse
32 Boulevard Aristide Briand
Ville
31600 Muret
Département
Haute-Garonne
Tarif

Muret

JOURNÉES DU PATRIMOINE

32 Boulevard Aristide Briand Muret Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 14:00:00
fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :
2026-09-19

visite libre et gratuite du musée Clément Ader et les Grands Hommes:
(exposition permanente et temporaire)
Samedi 19 septembre

14h-18h visite libre et gratuite du musée Clément Ader et les Grands Hommes
(exposition permanente et temporaire)

Dimanche 20 septembre

14h-18h visite libre et gratuite du musée Clément Ader et les Grands Hommes
(Exposition permanente et temporaire)
15h visite guidée de l’église Saint-Jacques et du Trésor   .

32 Boulevard Aristide Briand Muret 31600 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 51 91 40  musee@mairie-muret.fr

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English :

Free, self-guided tour of the Clément Ader and the Great Men Museum:
(permanent and temporary exhibitions)

L’événement JOURNÉES DU PATRIMOINE Muret a été mis à jour le 2026-09-01 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE

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