Informations pratiques

Muret

JOURNÉES DU PATRIMOINE

32 Boulevard Aristide Briand Muret Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 14:00:00

fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :

2026-09-19

visite libre et gratuite du musée Clément Ader et les Grands Hommes:

(exposition permanente et temporaire)

Samedi 19 septembre

14h-18h visite libre et gratuite du musée Clément Ader et les Grands Hommes

(exposition permanente et temporaire)

Dimanche 20 septembre

14h-18h visite libre et gratuite du musée Clément Ader et les Grands Hommes

(Exposition permanente et temporaire)

15h visite guidée de l’église Saint-Jacques et du Trésor .

32 Boulevard Aristide Briand Muret 31600 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 51 91 40 musee@mairie-muret.fr

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English :

Free, self-guided tour of the Clément Ader and the Great Men Museum:

(permanent and temporary exhibitions)

L’événement JOURNÉES DU PATRIMOINE Muret a été mis à jour le 2026-09-01 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE