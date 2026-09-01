JOURNÉES DU PATRIMOINE Muret
samedi 19 septembre 2026 · Muret
Informations pratiques
Muret
JOURNÉES DU PATRIMOINE
32 Boulevard Aristide Briand Muret Haute-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 14:00:00
fin : 2026-09-20 18:00:00
Date(s) :
2026-09-19
visite libre et gratuite du musée Clément Ader et les Grands Hommes:
(exposition permanente et temporaire)
Samedi 19 septembre
14h-18h visite libre et gratuite du musée Clément Ader et les Grands Hommes
(exposition permanente et temporaire)
Dimanche 20 septembre
14h-18h visite libre et gratuite du musée Clément Ader et les Grands Hommes
(Exposition permanente et temporaire)
15h visite guidée de l’église Saint-Jacques et du Trésor .
32 Boulevard Aristide Briand Muret 31600 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 51 91 40 musee@mairie-muret.fr
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English :
Free, self-guided tour of the Clément Ader and the Great Men Museum:
(permanent and temporary exhibitions)
L’événement JOURNÉES DU PATRIMOINE Muret a été mis à jour le 2026-09-01 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE
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