LA PETITE FÉE AU ROYAUME DES FLEURS THÉÂTRE DES PRÉAMBULES Muret
mercredi 9 septembre 2026 · THÉÂTRE DES PRÉAMBULES · Muret
Informations pratiques
Muret
LA PETITE FÉE AU ROYAUME DES FLEURS
THÉÂTRE DES PRÉAMBULES 22 Avenue Jacques Douzans Muret Haute-Garonne
Tarif : 6.5 – 6.5 – 8 EUR
6.5
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-09 11:00:00
fin : 2026-09-13 12:00:00
Date(s) :
2026-09-09
Un spectacle interactif, musical et sensoriel, proposé par la Compagnie AspiRêves
Stella est une petite fée drôle, curieuse et un brin maladroite.
Un beau matin, une abeille paniquée vient l’alerter au Royaume des Fleurs, lesabeilles sont fatiguées… certaines se sont même endormies !
Que s’est-il passé dans ce royaume autrefois bourdonnant de vie ?
Guidée par cette petite abeille courageuse, Stella part à l’aventure pour comprendre ce mystère. Pour sauver le jardin, Stella entraîne les enfants avec elle dans une incroyable exploration.
Un spectacle visuel et participatif qui célèbre la magie du vivant et l’importance des abeilles. Stella sème de jolies graines d’écologie et de solidarité dans le cœur des petits et des grands.
Un spectacle de la Compagnie AspiRêves
Distribution Eleonore Astruc
En savoir plus sur la ompagnie
https://compagnieaspireves.wixsite.com/aspireves 6.5 .
THÉÂTRE DES PRÉAMBULES 22 Avenue Jacques Douzans Muret 31600 Haute-Garonne Occitanie +33 9 87 37 84 73
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English :
An interactive, musical, and sensory performance presented by the AspiR%EAves Company
L’événement LA PETITE FÉE AU ROYAUME DES FLEURS Muret a été mis à jour le 2026-07-24 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE
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