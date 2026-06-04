LE GRENIER AUX POÈMES CIE ARFOLIE THEATRE DES PREAMBULES Muret
LE GRENIER AUX POÈMES CIE ARFOLIE THEATRE DES PREAMBULES Muret mercredi 26 août 2026.
Muret
LE GRENIER AUX POÈMES CIE ARFOLIE
THEATRE DES PREAMBULES 22 Avenue Jacques Douzans Muret Haute-Garonne
Tarif : 6.5 – 6.5 – 8 EUR
6.5
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-26 15:00:00
fin : 2026-08-29 15:45:00
Date(s) :
2026-08-26
Un conte théâtralisé interactif avec Kamishibaï pour toute la famille dès 3 ans.
Familial dès 3 ans 45 min
Appoline, 5 ans et demi , veut dire je t’aime à Moussa un copain de son école mais ne sait comment faire! Les émotions sont parfois difficiciles à comprendre et à dompter! Après avoir questionné son entourage, mais sans satisfaction des réponses, elle se décide à braver l’interdit!
Elle monte un jour dans le vieux grenier… et quelle surprise !
Ce grenier est habité par des personnages rigolos et bavards Foufou l’ancien doudou de sa maman, une chouette bleue savante et sérieuse, un rat gourmand de mots qui explique que les mots se goûtent , un chat curieux, toujours à l’affût, et d’autres créatures surprenantes .
Tous ont quelque chose à lui apprendre sur la poésie et les émotions . Avec eux, Appoline découvre que les mots se choisissent avec soin, qu’ils ont un rythme, une musique, et qu’on peut les goûter comme des bonbons ou des gâteaux. Au début, Appoline doute un peu… mais peu à peu, elle prend confiance et ose .
Raconté sous la forme d’un conte théâtralisé (Théâtre improvisation) avec kamishibaï, ce spectacle mêle images colorées, personnages et matières toutes douces et récit vivant pour inviter les enfants à entrer dans le monde merveilleux de la poésie, avec curiosité, imagination et plaisir. 6.5 .
THEATRE DES PREAMBULES 22 Avenue Jacques Douzans Muret 31600 Haute-Garonne Occitanie +33 9 87 37 84 73 contact@theatredespreambules.com
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English :
An interactive theatrical tale with Kamishibaï for the whole family, ages 3 and up.
L’événement LE GRENIER AUX POÈMES CIE ARFOLIE Muret a été mis à jour le 2026-06-04 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE
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