PETIT SINGE NE VEUT PAS GRANDIR CIE ARFOLIE THEATRE DES PREAMBULES Muret
PETIT SINGE NE VEUT PAS GRANDIR CIE ARFOLIE THEATRE DES PREAMBULES Muret mercredi 26 août 2026.
Muret
PETIT SINGE NE VEUT PAS GRANDIR CIE ARFOLIE
THEATRE DES PREAMBULES 22 Avenue Jacques Douzans Muret Haute-Garonne
Tarif : 6.5 – 6.5 – 8 EUR
6.5
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-26 11:00:00
fin : 2026-08-29 11:30:00
Date(s) :
2026-08-26
Un conte musical aux sonorités de l’Afrique de l’ouest pour les enfants de 1 à 5 ans.
Un conte musical pour les tout-petits, proposé par la Cie Arfolie
De 1 à 5 ans 30 min
Petit singe ne pense qu’à une chose, être collé à sa maman et boire son lait. Il faut dire que cela convient bien à maman aussi. Toute la famille est heureuse dans le plus haut des arbres de la jungle.
Mais un jour, un sinueux serpent sournois et sinistre se glisse le long du tronc…
Petit singe est il prêt à prendre son indépendance, acceptera t’il de grandir ?
Un conte drôle, avec des personnages tous doux , très musical et rythmé qui aborde avec humour le sujet de l’indépendance. 6.5 .
THEATRE DES PREAMBULES 22 Avenue Jacques Douzans Muret 31600 Haute-Garonne Occitanie +33 9 87 37 84 73 contact@theatredespreambules.com
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English :
A musical tale with West African sounds for children aged 1 to 5.
L’événement PETIT SINGE NE VEUT PAS GRANDIR CIE ARFOLIE Muret a été mis à jour le 2026-06-02 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE
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