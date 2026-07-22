ATELIER CREATIF GALERIE DUNIYA Muret

Informations pratiques

Muret

ATELIER CREATIF

GALERIE DUNIYA 128 Avenue Saint-Germier Muret Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-13 14:30:00

fin : 2026-09-13 16:30:00

Date(s) :

2026-09-13

Ecriture d’HYPERTEXTES + création de PAYSAGES de LIVRES + expérience de SCALE TRANSFORMATION in situ (sans danger). Livres fournis, apporter stylos permanents ou ruban collants (de peintre ou d’électricien), ciseaux.

7/8 personnes max, âge savoir lire, participation libre, réservation obligatoire

Animé par Sébastien Lefebvre .

GALERIE DUNIYA 128 Avenue Saint-Germier Muret 31600 Haute-Garonne Occitanie +33 7 83 99 67 96 duniyamuret@gmail.com

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English :

HYPERTEXT Writing + BOOK LANDSCAPE Creation + SCALE TRANSFORMATION experience on-site (safe). Books provided; please bring permanent markers or masking tape (painter’s or electrician’s), and scissors.

Maximum 7–8 people; age requirement: must be able to read; free admission; reservations required

L’événement ATELIER CREATIF Muret a été mis à jour le 2026-07-22 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE