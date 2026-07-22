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AGENDA · Muret

ATELIER CREATIF GALERIE DUNIYA Muret

dimanche 13 septembre 2026 · GALERIE DUNIYA · Muret

ATELIER CREATIF GALERIE DUNIYA Muret

Informations pratiques

Début
dimanche 13 septembre 2026
Fin
dimanche 13 septembre 2026
Heure de début
14:30:00
Lieu
GALERIE DUNIYA
Adresse
128 Avenue Saint-Germier
Ville
31600 Muret
Département
Haute-Garonne
Tarif

Muret

ATELIER CREATIF

GALERIE DUNIYA 128 Avenue Saint-Germier Muret Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-13 14:30:00
fin : 2026-09-13 16:30:00

Date(s) :
2026-09-13

Ecriture d’HYPERTEXTES + création de PAYSAGES de LIVRES + expérience de SCALE TRANSFORMATION in situ (sans danger). Livres fournis, apporter stylos permanents ou ruban collants (de peintre ou d’électricien), ciseaux.
7/8 personnes max, âge savoir lire, participation libre, réservation obligatoire
Animé par Sébastien Lefebvre   .

GALERIE DUNIYA 128 Avenue Saint-Germier Muret 31600 Haute-Garonne Occitanie +33 7 83 99 67 96  duniyamuret@gmail.com

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English :

HYPERTEXT Writing + BOOK LANDSCAPE Creation + SCALE TRANSFORMATION experience on-site (safe). Books provided; please bring permanent markers or masking tape (painter’s or electrician’s), and scissors.
Maximum 7–8 people; age requirement: must be able to read; free admission; reservations required

L’événement ATELIER CREATIF Muret a été mis à jour le 2026-07-22 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE

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