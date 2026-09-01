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AGENDA · Semur-en-Vallon

Journées du patrimoine musée de la paix Semur-en-Vallon

samedi 19 septembre 2026 · Semur-en-Vallon

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Heure de début
09:00:00
Adresse
2 place de l'église
Ville
72390 Semur-en-Vallon
Département
Sarthe
Tarif

Semur-en-Vallon

Journées du patrimoine musée de la paix

2 place de l’église Semur-en-Vallon Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 09:00:00
fin : 2026-09-20 17:00:00

Date(s) :
2026-09-19

Visites du musée avec support d’information, samedi et dimanche de 9h à 17h (accès payant) et animations extérieures gratuites sur la guerre 1939-1945 conférence, présentation de véhicules, etc.   .

2 place de l’église Semur-en-Vallon 72390 Sarthe Pays de la Loire +33 6 69 39 30 65  dulompont.cyril@gmail.com

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English :

L’événement Journées du patrimoine musée de la paix Semur-en-Vallon a été mis à jour le 2026-08-07 par Pays Perche Sarthois

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