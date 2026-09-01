Journées du patrimoine musée de la paix Semur-en-Vallon
samedi 19 septembre 2026 · Semur-en-Vallon
Informations pratiques
Semur-en-Vallon
Journées du patrimoine musée de la paix
2 place de l’église Semur-en-Vallon Sarthe
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 09:00:00
fin : 2026-09-20 17:00:00
Date(s) :
2026-09-19
Visites du musée avec support d’information, samedi et dimanche de 9h à 17h (accès payant) et animations extérieures gratuites sur la guerre 1939-1945 conférence, présentation de véhicules, etc. .
2 place de l’église Semur-en-Vallon 72390 Sarthe Pays de la Loire +33 6 69 39 30 65 dulompont.cyril@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Journées du patrimoine musée de la paix Semur-en-Vallon a été mis à jour le 2026-08-07 par Pays Perche Sarthois
À voir aussi à Semur-en-Vallon (Sarthe)
- Journées Européennes du Patrimoine Muséotrain Semur-en-Vallon 19 septembre 2026
- Train d’Halloween Museotrain Semur-en-Vallon 25 octobre 2026
- Le Train de Noël Museotrain Semur-en-Vallon 6 décembre 2026