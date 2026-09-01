Journées du Patrimoine | Naissance d’une station balnéaire Ault
samedi 19 septembre 2026 · Ault
Informations pratiques
Ault
Journées du Patrimoine | Naissance d’une station balnéaire
2 Rue Ernest Jamart Ault Somme
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 10:00:00
fin : 2026-09-20 12:00:00
Date(s) :
2026-09-19
Exposition à la salle de l’ancien casino à Ault sur l’évolution du village et ses métiers entre 1850 et 1936. Ault le petit musée vous propose un voyage dans le temps de 1850 à 1936. Cette période est cruciale pour le village qui subit les conséquences de l’actualité nationale et s’organise pour accueillir le tourisme balnéaire…
Gratuit
Exposition à la salle de l’ancien casino à Ault sur l’évolution du village et ses métiers entre 1850 et 1936. Ault le petit musée vous propose un voyage dans le temps de 1850 à 1936. Cette période est cruciale pour le village qui subit les conséquences de l’actualité nationale et s’organise pour accueillir le tourisme balnéaire…
Gratuit .
2 Rue Ernest Jamart Ault 80460 Somme Hauts-de-France +33 3 22 60 41 21
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English :
Exhibition in the former casino hall in Ault on the evolution of the village and its trades between 1850 and 1936. %AB In Ault, the small museum %BB takes you on a journey through time from 1850 to 1936. This was a pivotal period for the village, which felt the impact of national events and began to organize itself to welcome seaside tourists.
Free admission
L’événement Journées du Patrimoine | Naissance d’une station balnéaire Ault a été mis à jour le 2026-08-24 par DESTINATION LE TREPORT MERS
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