Informations pratiques

Ault

Journées du Patrimoine | Naissance d’une station balnéaire

2 Rue Ernest Jamart Ault Somme

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 10:00:00

fin : 2026-09-20 12:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Exposition à la salle de l’ancien casino à Ault sur l’évolution du village et ses métiers entre 1850 et 1936. Ault le petit musée vous propose un voyage dans le temps de 1850 à 1936. Cette période est cruciale pour le village qui subit les conséquences de l’actualité nationale et s’organise pour accueillir le tourisme balnéaire…

Gratuit

Exposition à la salle de l’ancien casino à Ault sur l’évolution du village et ses métiers entre 1850 et 1936. Ault le petit musée vous propose un voyage dans le temps de 1850 à 1936. Cette période est cruciale pour le village qui subit les conséquences de l’actualité nationale et s’organise pour accueillir le tourisme balnéaire…

Gratuit .

2 Rue Ernest Jamart Ault 80460 Somme Hauts-de-France +33 3 22 60 41 21

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Exhibition in the former casino hall in Ault on the evolution of the village and its trades between 1850 and 1936. %AB In Ault, the small museum %BB takes you on a journey through time from 1850 to 1936. This was a pivotal period for the village, which felt the impact of national events and began to organize itself to welcome seaside tourists.

Free admission

L’événement Journées du Patrimoine | Naissance d’une station balnéaire Ault a été mis à jour le 2026-08-24 par DESTINATION LE TREPORT MERS