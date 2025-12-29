13ème Salon des Arts Ault

13ème Salon des Arts

Grande Rue Ault Somme

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-12

fin : 2026-09-13

Date(s) :

2026-09-12

Organisé par les artistes amateurs picards

Grande Rue Ault 80460 Somme Hauts-de-France +33 6 13 98 92 95 anitapion20@gmail.com

English :

Organized by the Picardy amateur artists

