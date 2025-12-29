13ème Salon des Arts Ault
13ème Salon des Arts Ault samedi 12 septembre 2026.
13ème Salon des Arts
Grande Rue Ault Somme
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-12
fin : 2026-09-13
Date(s) :
2026-09-12
Organisé par les artistes amateurs picards
Organisé par les artistes amateurs picards .
Grande Rue Ault 80460 Somme Hauts-de-France +33 6 13 98 92 95 anitapion20@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Organized by the Picardy amateur artists
L’événement 13ème Salon des Arts Ault a été mis à jour le 2025-12-26 par DESTINATION LE TREPORT MERS