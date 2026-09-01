Informations pratiques

Neuf-Brisach

Journées du Patrimoine Neuf-Brisach un patrimoine historique et naturel

Neuf-Brisach Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

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Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-09-19 14:00:00

fin : 2026-09-19

Date(s) :

2026-09-19

Baladons nous à travers différents milieux à la recherche des espèces emblématiques du site.

Fortification classée au patrimoine mondial de l’Unesco, les abords de la ville n’en sont pas moins un lieu privilégié pour de nombreuses espèces animales et végétales. Baladons nous à travers différents milieux à la recherche des espèces emblématiques du site. 0 .

Neuf-Brisach 68600 Haut-Rhin Grand Est +33 9 64 25 55 54

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English :

Let’s stroll through different environments in search of the site’s emblematic species.

L’événement Journées du Patrimoine Neuf-Brisach un patrimoine historique et naturel Neuf-Brisach a été mis à jour le 2026-08-26 par Office de Tourisme Alsace Rhin Brisach