Informations pratiques

La Ferté-Bernard

Journées du Patrimoine Orgue de l’Eglise Notre Dame des Marais

Place Carnot La Ferté-Bernard Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-19

Visites guidées, samedi et dimanche de 14h30 à 18h, toutes les 30 mn (dernier départ 17h30). Limité à 2 personnes par visite .

Place Carnot La Ferté-Bernard 72400 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 71 21 21

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English :

L’événement Journées du Patrimoine Orgue de l’Eglise Notre Dame des Marais La Ferté-Bernard a été mis à jour le 2026-07-25 par OT La Ferté-Bernard en Perche Emeraude