Journées du Patrimoine Ouverture du Tribunal Judiciaire de Sarreguemines Tribunal Judiciaire Sarreguemines

Informations pratiques

Sarreguemines

Journées du Patrimoine Ouverture du Tribunal Judiciaire de Sarreguemines

Tribunal Judiciaire Place du Gébéral Sibille Sarreguemines Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-09-19 13:30:00

fin : 2026-09-19 18:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Le Tribunal Judiciaire de Sarreguemines vous ouvre exceptionnellement ses portes pour vous permettre de vous plonger au coeur de la juridiction.

A cette occasion, venez assister à des reconstitutions d’audiences à 14h et 16h30 (inscription obligatoire auprès du Tribunal par mail), ainsi qu’à une présentation historique du palais à 15h30.

Le bâtiment sera ouvert au public de 13h30 à 18h en visite libre.Tout public

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Tribunal Judiciaire Place du Gébéral Sibille Sarreguemines 57200 Moselle Grand Est +33 3 57 87 02 87 chcab.tj-sarreguemines@justice.fr

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English :

The Sarreguemines Judicial Court is opening its doors to the public on this special occasion to give you a behind-the-scenes look at the court system.

On this occasion, come and watch %E0 mock court hearings %E0 at 2:00 p.m. and 4:30 p.m. (registration required with the Court via email), as well as %E0 a historical presentation on the courthouse %E0 at 3:30 p.m.

The building will be open to the public from 1:30 p.m. to 6:00 p.m. for self-guided tours.

L’événement Journées du Patrimoine Ouverture du Tribunal Judiciaire de Sarreguemines Sarreguemines a été mis à jour le 2026-08-25 par OFFICE DE TOURISME DE SARREGUEMINES CONFLUENCES