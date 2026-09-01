[Journées du Patrimoine] Promenade royale dans le parc à la française Domaine de Bois-Héroult Bois-Héroult
dimanche 20 septembre 2026 · Domaine de Bois-Héroult · Bois-Héroult
Informations pratiques
Bois-Héroult
[Journées du Patrimoine] Promenade royale dans le parc à la française
Domaine de Bois-Héroult 400 Rue du Château Bois-Héroult Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 16:00:00
fin : 2026-09-20 17:00:00
Date(s) :
2026-09-20
Pour les Journées du Patrimoine 2026, le Domaine de Bois-Héroult accueille un invité de marque !
Plongez dans l’atmosphère féerique du XVIIème siècle avec une flânerie costumée au cœur de nos jardins, en compagnie du Roi Louis XIV lui-même.
Dans ce cadre enchanteur, les comédiens de la troupe Itinérance d’un roi , vêtus de somptueux costumes d’époque, recréent l’élégance et la grandeur des promenades royales de Versailles. Guidée par Jean-Baptiste Lully, le compositeur favori du Roi Soleil. La Promenade Royale mêle musique baroque et théâtre interactif.
Vous pourrez visiter librement le jardin à la française et à l’anglaise, bercés par des airs majestueux, où vous découvrirez des saynètes, des anecdotes historiques et des interactions ludiques.
Profitez d’un cadre royale au Domaine de Bois-Héroult. .
Domaine de Bois-Héroult 400 Rue du Château Bois-Héroult 76750 Seine-Maritime Normandie +33 6 83 64 24 85 domainedeboisheroult@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : [Journées du Patrimoine] Promenade royale dans le parc à la française
L’événement [Journées du Patrimoine] Promenade royale dans le parc à la française Bois-Héroult a été mis à jour le 2026-08-31 par Office de Tourisme Normandie Caux Vexin
À voir aussi à Bois-Héroult (Seine-Maritime)
- Visite libre de l’église, Eglise Notre-Dame de la Nativité, Bois-Héroult 19 septembre 2026
- Visite libre du domaine et du parc avec l’Histopad, Domaine de Bois-Héroult, Bois-Héroult 19 septembre 2026
- [Journées du Patrimoine] Visite de l’église Notre-Dame de la Nativité de Bois-Héroult Eglise Notre-Dame de la Nativité Bois-Héroult 19 septembre 2026
- [Journées du Patrimoine] Visite du Domaine de Bois-Héroult Domaine de Bois-Héroult Bois-Héroult 19 septembre 2026
- Normandie, Terre d’écriture Bois-Héroult 19 septembre 2026