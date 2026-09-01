[Journées du Patrimoine] Promenade royale dans le parc à la française Domaine de Bois-Héroult Bois-Héroult

Informations pratiques

Bois-Héroult

[Journées du Patrimoine] Promenade royale dans le parc à la française

Domaine de Bois-Héroult 400 Rue du Château Bois-Héroult Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20 16:00:00

fin : 2026-09-20 17:00:00

Date(s) :

2026-09-20

Pour les Journées du Patrimoine 2026, le Domaine de Bois-Héroult accueille un invité de marque !

Plongez dans l’atmosphère féerique du XVIIème siècle avec une flânerie costumée au cœur de nos jardins, en compagnie du Roi Louis XIV lui-même.

Dans ce cadre enchanteur, les comédiens de la troupe Itinérance d’un roi , vêtus de somptueux costumes d’époque, recréent l’élégance et la grandeur des promenades royales de Versailles. Guidée par Jean-Baptiste Lully, le compositeur favori du Roi Soleil. La Promenade Royale mêle musique baroque et théâtre interactif.

Vous pourrez visiter librement le jardin à la française et à l’anglaise, bercés par des airs majestueux, où vous découvrirez des saynètes, des anecdotes historiques et des interactions ludiques.

Profitez d’un cadre royale au Domaine de Bois-Héroult. .

Domaine de Bois-Héroult 400 Rue du Château Bois-Héroult 76750 Seine-Maritime Normandie +33 6 83 64 24 85 domainedeboisheroult@gmail.com

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English : [Journées du Patrimoine] Promenade royale dans le parc à la française

L’événement [Journées du Patrimoine] Promenade royale dans le parc à la française Bois-Héroult a été mis à jour le 2026-08-31 par Office de Tourisme Normandie Caux Vexin