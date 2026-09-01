Informations pratiques

Campénéac

Journées du patrimoine Rando-patrimoine

Lieu-dit Saint-Laurent Campénéac Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-13 14:00:00

fin : 2026-09-13 19:00:00

Date(s) :

2026-09-13

L’association Mémoires et Patrimoines de Campénéac vous donne rendez-vous pour sa traditionnelle rando-patrimoine annuelle ! Un beau circuit de 5 km à travers les hameaux de La Ville Morhan, les Bourdelais, les Champs Blancs et Quéjeau.

Au programme accès aux cours du manoir de Quéjeau et du manoir de la Bourdelais, visite et exposition à la chapelle de Quéjeau, découverte des patrimoines locaux (puits, fours, croix, fontaines), évocation des meuniers du moulin de Quéjeau et des habitants recensés en 1851… le tout ponctué d’une cuisson de pain au four aux Champs Blancs.

En fin de journée, présentation de l’histoire du manoir de Quéjeau et de son propriétaire emblématique, le sénéchal de Tuault de la Bouvrie.

Départ du circuit depuis Quéjeau de 14h à 19h. Buvette et restauration sur place .

Lieu-dit Saint-Laurent Campénéac 56800 Morbihan Bretagne +33 6 15 38 42 19

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English :

L’événement Journées du patrimoine Rando-patrimoine Campénéac a été mis à jour le 2026-08-25 par OT JOSSELIN Destination Brocéliande