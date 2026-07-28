Informations pratiques

Ault

Journées du Patrimoine | Sémaphore

Rue Douville de Maillefeu Ault Somme

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 14:00:00

fin : 2026-09-19 16:30:00

Date(s) :

2026-09-19

Ouverture au public du sémaphore Ault.

Découverte du monde des guetteurs et des sémaphores de la Marine Nationale.

Gratuit.

Sur pré-inscription au 03 22 60 47 33.

Carte d’identité obligatoire.

Animaux interdits.

Ouverture au public du sémaphore Ault.

Découverte du monde des guetteurs et des sémaphores de la Marine Nationale.

Gratuit.

Sur pré-inscription au 03 22 60 47 33.

Carte d’identité obligatoire.

Animaux interdits. .

Rue Douville de Maillefeu Ault 80460 Somme Hauts-de-France +33 3 22 60 47 33 semaphore-ault.cdq.fct@intradef.gouv.fr

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English :

The Ault Semaphore is open to the public.

Discover the world of lookouts and semaphores in the French Navy.

Free admission.

Advance registration required at 03 22 60 47 33.

ID required.

No pets allowed.

L’événement Journées du Patrimoine | Sémaphore Ault a été mis à jour le 2026-07-28 par DESTINATION LE TREPORT MERS