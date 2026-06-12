Ault

Longe côte Sortie estivale reservée aux adolescents

Ault Somme

Tarif : 10 – 10 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-05 10:00:00

fin : 2026-08-05 11:00:00

Date(s) :

2026-08-05

La location de l’équipement et le baptême sont fixés à 10€.

Découvrez cette activité nautique et revigorante dans une ambiance conviviale organisée par longe c’Ault.

Formation au pas en longueur, à l’utilisation des outils de propulsion et sortie en mer.

Pour des raisons de sécurité, une inscription préalable est obligatoire.

Rendez-vous à 9h30.

La location de l’équipement et le baptême sont fixés à 10€.

Découvrez cette activité nautique et revigorante dans une ambiance conviviale organisée par longe c’Ault.

Formation au pas en longueur, à l’utilisation des outils de propulsion et sortie en mer.

Pour des raisons de sécurité, une inscription préalable est obligatoire.

Rendez-vous à 9h30. .

Ault 80460 Somme Hauts-de-France +33 6 13 67 01 64 longecault@gmail.com

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English :

Equipment rental and baptism are fixed at 10?

Discover this invigorating nautical activity in a friendly atmosphere organized by longe c’Ault.

Training in length, use of propulsion tools and sea outings.

For safety reasons, prior registration is required.

Meet at 9:30 a.m.

L’événement Longe côte Sortie estivale reservée aux adolescents Ault a été mis à jour le 2026-06-09 par DESTINATION LE TREPORT MERS