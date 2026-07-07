Les effrayantes nouvelles de Maupassant Ault

Informations pratiques

Ault

Les effrayantes nouvelles de Maupassant

17 Avenue du Général Leclerc Ault Somme

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-24 18:00:00

fin : 2026-07-24 19:30:00

Date(s) :

2026-07-24

Nous vous proposons les lectures à haute voix de quelques textes emblématiques (et terrifiants !) de Guy de Maupassant…

L’épouvante chez Maupassant explore la mince frontière entre le réel et la folie. Ses récits fantastiques mettent en scène l’angoisse face à l’invisible, la vulnérabilité des sens et la dépossession de soi. Contrairement au surnaturel classique, l’horreur naît d’un monde devenu incompréhensible. L’angoisse surgit lorsque la raison vacille et que l’esprit ne peut plus justifier ce que perçoivent ses propres sens. La récurrence de la folie et de l’épouvante dans les fictions de l’auteur n’est pas fortuite. Maupassant lui-même était habité par la peur de sombrer dans la démence, une affection qui frappait lourdement sa propre famille et qu’il savait inévitable. Ses écrits reflètent ses propres tourments psychologiques, liés à la fois à son état de santé mentale fragile et à la syphilis.

Tout public | Entrée libre.

Nous vous proposons les lectures à haute voix de quelques textes emblématiques (et terrifiants !) de Guy de Maupassant…

L’épouvante chez Maupassant explore la mince frontière entre le réel et la folie. Ses récits fantastiques mettent en scène l’angoisse face à l’invisible, la vulnérabilité des sens et la dépossession de soi. Contrairement au surnaturel classique, l’horreur naît d’un monde devenu incompréhensible. L’angoisse surgit lorsque la raison vacille et que l’esprit ne peut plus justifier ce que perçoivent ses propres sens. La récurrence de la folie et de l’épouvante dans les fictions de l’auteur n’est pas fortuite. Maupassant lui-même était habité par la peur de sombrer dans la démence, une affection qui frappait lourdement sa propre famille et qu’il savait inévitable. Ses écrits reflètent ses propres tourments psychologiques, liés à la fois à son état de santé mentale fragile et à la syphilis.

Tout public | Entrée libre. .

17 Avenue du Général Leclerc Ault 80460 Somme Hauts-de-France +33 3 22 60 52 21

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English :

We invite you to listen to readings of some of Guy de Maupassant’s most iconic (and terrifying!) stories.

Maupassant’s horror stories explore the fine line between reality and madness. His fantastical stories depict the anguish of facing the invisible, the vulnerability of the senses, and the loss of one’s sense of self. Unlike in traditional supernatural fiction, horror arises from a world that has become incomprehensible. Anxiety arises when reason falters and the mind can no longer make sense of what its own senses perceive. The recurrence of madness and terror in the author’s fiction is no coincidence. Maupassant himself was haunted by the fear of sinking into madness, a condition that had heavily afflicted his own family and which he knew to be inevitable. His writings reflect his own psychological torments, linked both to his fragile mental health and to syphilis.

All ages | Free admission.

L’événement Les effrayantes nouvelles de Maupassant Ault a été mis à jour le 2026-06-29 par DESTINATION LE TREPORT MERS