Ault en musiques Concert Un air de…cordes en fête Le Bois de Cise Ault

Le Bois de Cise 6 Route des Ormeaux Cise Ault Somme
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-07 20:00:00
fin : 2026-07-07
Date(s) :
2026-07-07
Avec Karine Lethiec, alto; Saskia Lethiec, violon; Pierre-Olivier Queyras, violon; David Louwerse (violoncelle).
Le Bois de Cise 6 Route des Ormeaux Cise Ault 80460 Somme Hauts-de-France +33 6 09 04 59 37
English :
With Karine Lethiec, viola; Saskia Lethiec, violin; Pierre-Olivier Queyras, violin; David Louwerse (cello).
