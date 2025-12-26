Ault en musiques Concert Un air de…cordes en fête Le Bois de Cise Ault

Ault en musiques Concert Un air de…cordes en fête

Le Bois de Cise 6 Route des Ormeaux Cise Ault Somme

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-07 20:00:00

fin : 2026-07-07

Date(s) :

2026-07-07

Avec Karine Lethiec, alto; Saskia Lethiec, violon; Pierre-Olivier Queyras, violon; David Louwerse (violoncelle).

+33 6 09 04 59 37

English :

With Karine Lethiec, viola; Saskia Lethiec, violin; Pierre-Olivier Queyras, violin; David Louwerse (cello).

