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Initiation à la vannerie enfant Ault

Initiation à la vannerie enfant Ault mercredi 8 juillet 2026.

Adresse : 30 Grande Rue

Ville : 80460 Ault

Département : Somme

Début : mercredi 8 juillet 2026

Fin : mercredi 8 juillet 2026

Heure de début : 14:30:00

Tarif : 40 40 Tarif de base plein tarif

Ault

Initiation à la vannerie enfant

30 Grande Rue Ault Somme

Tarif : 40 – 40 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-08 14:30:00
fin : 2026-07-08

Date(s) :
2026-07-08

L’Atelier effet Mer vous propose une initiation à la vannerie Tresse ton poisson en osier.
Tarif libre.
Durée 1h
A partir de 8 ans.
L’Atelier effet Mer vous propose une initiation à la vannerie Tresse ton poisson en osier.
Tarif libre.
Durée 1h
A partir de 8 ans.   .

30 Grande Rue Ault 80460 Somme Hauts-de-France +33 6 15 68 33 47  kermessesauvage@gmail.com

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English :

L’Atelier effet Mer offers an introduction to wickerwork: Braid your own wicker fish.
Free admission.
Duration: 1 hour
Ages 8 and up.

L’événement Initiation à la vannerie enfant Ault a été mis à jour le 2026-06-04 par DESTINATION LE TREPORT MERS

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