Ault en musiques Exposition Ault

Ault en musiques Exposition

Rue du Moulin Ault Somme

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-05

fin : 2026-07-08

Date(s) :

2026-07-05

Pendant la durée du Festival, exposition artistique collective au Centre culturel Jacques-Prévert sur le thème Un air de… , avec des photographies, peintures, des dessins, créations plastiques et tissus.

L’exposition sera ouverte tous les jours en juillet, à partir du mardi 30 juin, aux heures d’ouverture du cinéma le Caméo, situé dans le Centre culturel.

Vernissage lundi 6 juillet à 18 h 30, avant le concert de 20 h.

Artistes participants Sylvia Bourdeau (etegamis), Odile Caillet (créations plastiques et tissus), Céesse (techniques mixtes), Sylvain Coutant (photographies), Fontaine de la Mare (dessins), Jean-Claude Renault (textes avec illustrations), Anne Rich (peintures).

Rue du Moulin Ault 80460 Somme Hauts-de-France +33 6 09 04 59 37

English :

For the duration of the Festival, collective art exhibition at the Centre culturel Jacques-Prévert on the theme Un air de… , with photographs, paintings, drawings, plastic creations and fabrics.

The exhibition will be open every day in July, from Tuesday June 30, during opening hours at the Caméo cinema, located in the Cultural Center.

Vernissage: Monday, July 6 at 6:30 p.m., prior to the 8 p.m. concert.

Participating artists: Sylvia Bourdeau (etegamis), Odile Caillet (plastic creations and fabrics), Céesse (mixed media), Sylvain Coutant (photographs), Fontaine de la Mare (drawings), Jean-Claude Renault (texts with illustrations), Anne Rich (paintings).

