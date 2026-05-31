Festival Ault en Musiques, Ault, Ault

Festival Ault en Musiques 5 – 9 juillet Ault Somme

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-05T00:00:00+02:00 – 2026-07-05T23:59:00+02:00

Fin : 2026-07-09T00:00:00+02:00 – 2026-07-09T23:59:00+02:00

16 ans déjà…. 16 ans que cette aventure, le festival Ault en Musiques ! a été créé et réunit un public de plus en plus nombreux au cours de ces journées de spectacle vivant.

Cette volonté de nous retrouver, de partager ces moments précieux autour l’exposition, des masterclasses, de la musique classique, jazz, du monde, de théâtre musicale, l’accueil des enfants lors du spectacle Jeune Public et lors de répétitions avant les concerts et sa volonté d’aller vers les publics plus fragiles font du Festival Ault en Musiques ! un moment privilégié où les cultures se mêlent et les esprits s’élèvent.

Je suis particulièrement heureux cette année encore d’accueillir des artistes venant d’horizons très différents : La comédienne Fanny Cottençon, la musicienne Iranienne Saina Zamanian, ainsi que tous les merveilleux musiciens que sont Renaud Bary, Thierry Bonneaux, David Catel, Pascal Contet, Christophe Henry, Guillaume Hodeau, Michel et Karine et Lethiec, Adèle Winckler, Pierre-Olivier Queyras, le trio Vidabreve.

De plus, un concert hommage au chef d’orchestre à la carrière internationale et compositeur Paul Paray (1886-1979) né et reposant au Tréport sera un des moments forts de notre festival.

Ault en Musiques !, cela sera cette année encore 5 jours d’exposition, de théâtre musical, concert classique, jazz, tango, musique du monde… 5 jours pour se retrouver et partager.

David Louwerse, Violoncelliste et directeur artistique

Ault Ault Ault 80460 Somme Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://aultenmusiques.otreto.com/ »}]

Ault en Musiques !, cela sera cette année encore 5 jours d’exposition, de théâtre musical, concert classique, jazz, tango, musique du monde… 5 jours pour se retrouver et partager.

DR