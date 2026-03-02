Scène d’Été au Centre Bourg PRISCA Ault

Scène d’Été au Centre Bourg PRISCA

Grande Rue Ault Somme

Gratuit

Gratuit

Date et horaire :

Début : 2026-07-04 18:00:00

fin : 2026-07-04

Date(s) :

2026-07-04

Le groupe PRISCA vient faire chanter et danser le public à Ault ! Prisca, c’est un groupe passionné de musique pop, rock et variété, française comme internationale. Amoureux de la scène et du public, ils partagent leur énergie et leur bonne humeur à chaque concert. Leur répertoire éclectique et entraînant séduit toutes les générations, pour des moments live pleins d’émotion et de fête !

Grande Rue Ault 80460 Somme Hauts-de-France +33 3 22 60 41 21

English :

The group PRISCA is coming to Ault to make people sing and dance! Prisca is a group passionate about pop, rock and variety music, both French and international. In love with the stage and the audience, they share their energy and good humor at every concert. Their eclectic, catchy repertoire appeals to all generations, for live moments full of emotion and celebration!

