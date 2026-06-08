Challenge des Falaises Ault
Challenge des Falaises Ault samedi 4 juillet 2026.
Ault
Challenge des Falaises
Ault Somme
Tarif : 5 – 5 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04 09:30:00
fin : 2026-07-04
Date(s) :
2026-07-04
9h30 Marche longe côte 5€
9h45 Trail Longe Côte 5€
Accueil à partir de 8h30.
Suivi d’un cochon grillé vers 12h30.
9h30 Marche longe côte 5€
9h45 Trail Longe Côte 5€
Accueil à partir de 8h30.
Suivi d’un cochon grillé vers 12h30. .
Ault 80460 Somme Hauts-de-France longecault@gmail.com
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English :
9:30am: Longe côte walk 5?
9:45 am: Trail Longe Côte 5?
Welcome from 8:30 am.
Followed by a grilled pig around 12:30pm.
L’événement Challenge des Falaises Ault a été mis à jour le 2026-06-01 par DESTINATION LE TREPORT MERS
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