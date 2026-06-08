Ault

Challenge des Falaises

Ault Somme

Tarif : 5 – 5 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04 09:30:00

fin : 2026-07-04

Date(s) :

2026-07-04

9h30 Marche longe côte 5€

9h45 Trail Longe Côte 5€

Accueil à partir de 8h30.

Suivi d’un cochon grillé vers 12h30.

9h30 Marche longe côte 5€

9h45 Trail Longe Côte 5€

Accueil à partir de 8h30.

Suivi d’un cochon grillé vers 12h30. .

Ault 80460 Somme Hauts-de-France longecault@gmail.com

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English :

9:30am: Longe côte walk 5?

9:45 am: Trail Longe Côte 5?

Welcome from 8:30 am.

Followed by a grilled pig around 12:30pm.

L’événement Challenge des Falaises Ault a été mis à jour le 2026-06-01 par DESTINATION LE TREPORT MERS