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Challenge des Falaises Ault

Challenge des Falaises Ault samedi 4 juillet 2026.

Ville : 80460 Ault

Département : Somme

Début : samedi 4 juillet 2026

Fin : samedi 4 juillet 2026

Heure de début : 09:30:00

Tarif : 5 5 Tarif de base plein tarif

Ault

Challenge des Falaises

Ault Somme

Tarif : 5 – 5 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04 09:30:00
fin : 2026-07-04

Date(s) :
2026-07-04

9h30 Marche longe côte 5€
9h45 Trail Longe Côte 5€
Accueil à partir de 8h30.
Suivi d’un cochon grillé vers 12h30.
9h30 Marche longe côte 5€
9h45 Trail Longe Côte 5€
Accueil à partir de 8h30.
Suivi d’un cochon grillé vers 12h30.   .

Ault 80460 Somme Hauts-de-France   longecault@gmail.com

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English :

9:30am: Longe côte walk 5?
9:45 am: Trail Longe Côte 5?
Welcome from 8:30 am.
Followed by a grilled pig around 12:30pm.

L’événement Challenge des Falaises Ault a été mis à jour le 2026-06-01 par DESTINATION LE TREPORT MERS

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