Ault en musiques Un Air de… Jeune talent ! Ault
23 Grande Rue Ault Somme
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Début : 2026-07-05 15:00:00
fin : 2026-07-05
2026-07-05
Parce que le talent n’attend pas le nombre des années…
Avec le trio instrumental Vidabreve Marc Vidabreve, guitare; Doris Hellier, violoncelle; Stéphane Pauly-Cailhau, batterie et percussions. Gratuit
23 Grande Rue Ault 80460 Somme Hauts-de-France +33 6 09 04 59 37
English :
Because talent doesn’t wait for years…
With the Vidabreve instrumental trio: Marc Vidabreve, guitar; Doris Hellier, cello; Ste?phane Pauly-Cailhau, drums and percussion. Free
