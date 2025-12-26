Ault en musiques Un Air de… Jeune talent !

23 Grande Rue Ault Somme

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-05 15:00:00

fin : 2026-07-05

Date(s) :

2026-07-05

Parce que le talent n’attend pas le nombre des années…

Avec le trio instrumental Vidabreve Marc Vidabreve, guitare; Doris Hellier, violoncelle; Stéphane Pauly-Cailhau, batterie et percussions. Gratuit

Parce que le talent n’attend pas le nombre des années…

Avec le trio instrumental Vidabreve Marc Vidabreve, guitare; Doris Hellier, violoncelle; Stéphane Pauly-Cailhau, batterie et percussions. Gratuit .

23 Grande Rue Ault 80460 Somme Hauts-de-France +33 6 09 04 59 37

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Because talent doesn’t wait for years…

With the Vidabreve instrumental trio: Marc Vidabreve, guitar; Doris Hellier, cello; Ste?phane Pauly-Cailhau, drums and percussion. Free

L’événement Ault en musiques Un Air de… Jeune talent ! Ault a été mis à jour le 2025-12-26 par DESTINATION LE TREPORT MERS