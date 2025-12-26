Ault en musiques Concert Un air de…jeune public Le Bois de Cise Ault
Ault en musiques Concert Un air de…jeune public Le Bois de Cise Ault mercredi 8 juillet 2026.
Ault en musiques Concert Un air de…jeune public
Le Bois de Cise 17 Avenue du Général Leclerc Ault Somme
Début : 2026-07-08 16:00:00
2026-07-08
Concert interactif pour les enfants, petits et grands, avec plein de violons…
Avec Karine Lethiec, alto; Saskia Lethiec, violon.
Gratuit
Le Bois de Cise 17 Avenue du Général Leclerc Ault 80460 Somme Hauts-de-France +33 6 09 04 59 37
English :
Interactive concert for children, young and old, with lots of violins…
With Karine Lethiec, viola; Saskia Lethiec, violin.
Free
