Ault en musiques Concert Un air de…jeune public Le Bois de Cise Ault

Ault en musiques Concert Un air de…jeune public

Le Bois de Cise 17 Avenue du Général Leclerc Ault Somme

Début : 2026-07-08 16:00:00

Concert interactif pour les enfants, petits et grands, avec plein de violons…

Avec Karine Lethiec, alto; Saskia Lethiec, violon.

Gratuit

Le Bois de Cise 17 Avenue du Général Leclerc Ault 80460 Somme Hauts-de-France +33 6 09 04 59 37

English :

Interactive concert for children, young and old, with lots of violins…

With Karine Lethiec, viola; Saskia Lethiec, violin.

Free

