Longe côte Sortie estivale reservée aux adolescents Ault
Longe côte Sortie estivale reservée aux adolescents Ault mercredi 22 juillet 2026.
Ault
Longe côte Sortie estivale reservée aux adolescents
Ault Somme
Tarif : 10 – 10 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-22 11:00:00
fin : 2026-07-22 12:00:00
Date(s) :
2026-07-22
La location de l’équipement et le baptême sont fixés à 10€.
Découvrez cette activité nautique et revigorante dans une ambiance conviviale organisée par longe c’Ault.
Formation au pas en longueur, à l’utilisation des outils de propulsion et sortie en mer.
Pour des raisons de sécurité, une inscription préalable est obligatoire.
Rendez-vous à 10h30.
La location de l’équipement et le baptême sont fixés à 10€.
Découvrez cette activité nautique et revigorante dans une ambiance conviviale organisée par longe c’Ault.
Formation au pas en longueur, à l’utilisation des outils de propulsion et sortie en mer.
Pour des raisons de sécurité, une inscription préalable est obligatoire.
Rendez-vous à 10h30. .
Ault 80460 Somme Hauts-de-France +33 6 13 67 01 64 longecault@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Equipment rental and baptism are fixed at 10?
Discover this invigorating nautical activity in a friendly atmosphere organized by longe c’Ault.
Training in length, use of propulsion tools and sea outings.
For safety reasons, prior registration is required.
Meet at 10:30 a.m.
L’événement Longe côte Sortie estivale reservée aux adolescents Ault a été mis à jour le 2026-06-09 par DESTINATION LE TREPORT MERS
À voir aussi à Ault (Somme)
- Initiation à la vannerie Ault 17 juin 2026
- Feu d’artifice Ault 21 juin 2026
- Randonnée Voyage aux falaises Ault 21 juin 2026
- Antoine de Saint-Exupéry ou la parabole du petit Prince Ault 26 juin 2026
- Marche gourmande Ault 27 juin 2026