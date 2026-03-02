Scène d’Été au quartier balnéaire d’Onival The Wild Coconuts Rue de Saint-Valéry Ault

Scène d’Été au quartier balnéaire d’Onival The Wild Coconuts

Rue de Saint-Valéry Onival Ault Somme

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-24 18:00:00

fin : 2026-07-24

Date(s) :

2026-07-24

Wild Coconuts propose au public des compositions et des reprises de standards des années 60 aux années 2020 (Black Keys, Pink Floyd, Led Zeppelin, Beatles, the who, Doobie Brothers, Jack White…). Ils sont trois musiciens (basse, batterie, guitare et chants) originaires en majorité des Hauts-de-France (dont un aultois) qui jouent ensemble depuis 2011 et dont la précédente formation a été deux fois finaliste de l’édition parisienne d’Emergenza (concours pour groupes amateurs) à Paris la 1ère fois à la Machine du Moulin Rouge et la seconde au New Morning et au Bataclan.

Rue de Saint-Valéry Onival Ault 80460 Somme Hauts-de-France +33 3 22 60 41 21

English :

Wild Coconuts offers the public compositions and covers of standards from the 60s to the 2020s (Black Keys, Pink Floyd, Led Zeppelin, Beatles, the who, Doobie Brothers, Jack White…). The three musicians (bass, drums, guitar and vocals), most of whom hail from the Hauts-de-France region (including one from Ault), have been playing together since 2011. Their previous line-up was twice finalist in the Paris edition of Emergenza (a competition for amateur bands), the first time at the Machine du Moulin Rouge and the second at the New Morning and the Bataclan.

