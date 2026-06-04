Ault

Initiation à la vannerie enfant

30 Grande Rue Ault Somme

Tarif : 40 – 40 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-22 14:30:00

fin : 2026-07-22

Date(s) :

2026-07-22

L’Atelier effet Mer vous propose une initiation à la vannerie Tresse ton poisson en osier.

Tarif libre.

Durée 1h

A partir de 8 ans.

L’Atelier effet Mer vous propose une initiation à la vannerie Tresse ton poisson en osier.

Tarif libre.

Durée 1h

A partir de 8 ans. .

30 Grande Rue Ault 80460 Somme Hauts-de-France +33 6 15 68 33 47 kermessesauvage@gmail.com

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English :

L’Atelier effet Mer offers an introduction to wickerwork: Braid your own wicker fish.

Free admission.

Duration: 1 hour

Ages 8 and up.

L’événement Initiation à la vannerie enfant Ault a été mis à jour le 2026-06-04 par DESTINATION LE TREPORT MERS